Росіянин Непомнящий, який засудив війну, виграв Турнір Претендентів та вдруге посперечається з Карлсеном за корону

Ян достроково став недосяжним для суперників

Фото: FIDE

В Мадриді став відомий переможець Турніру Претендентів.



Другий раз підряд переміг Ян Непомнящий, який в кінці 2021 року розгромно програв Магнусу Карлсену в матчі за шахову корону. Відзначимо, що росіянин, який ще 24 лютого засудив війну в Україні, виступав під прапором FIDE.

Нагадаємо, що жіночий ТП пройде по новому формату – українок та росіянок розвели по різних шляхах.