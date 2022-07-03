Карлсена перемогли двічі. Україна перемогла Норвегію в матчі на підтримку постраждалих від нападу росії
Росіянин Непомнящий, який засудив війну, виграв Турнір Претендентів та вдруге посперечається з Карлсеном за корону
Ян достроково став недосяжним для суперників
21:55
Фото: FIDE
В Мадриді став відомий переможець Турніру Претендентів.
Другий раз підряд переміг Ян Непомнящий, який в кінці 2021 року розгромно програв Магнусу Карлсену в матчі за шахову корону. Відзначимо, що росіянин, який ще 24 лютого засудив війну в Україні, виступав під прапором FIDE.
Нагадаємо, що жіночий ТП пройде по новому формату – українок та росіянок розвели по різних шляхах.
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