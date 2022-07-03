Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Тема дняЗеленський зустрівся з Бахом та обговорив проблеми українського спорту під час війни
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
23:30
Хокей. Ліга чемпіонів. Фінал. Регле - Таппара

Росіянин Непомнящий, який засудив війну, виграв Турнір Претендентів та вдруге посперечається з Карлсеном за корону

Ян достроково став недосяжним для суперників
Шахи
21:55
Росіянин Непомнящий, який засудив війну, виграв Турнір Претендентів та вдруге посперечається з Карлсеном за корону
Фото: FIDE

В Мадриді став відомий переможець Турніру Претендентів.

Другий раз підряд переміг Ян Непомнящий, який в кінці 2021 року розгромно програв Магнусу Карлсену в матчі за шахову корону. Відзначимо, що росіянин, який ще 24 лютого засудив війну в Україні, виступав під прапором FIDE.

Нагадаємо, що жіночий ТП пройде по новому формату – українок та росіянок розвели по різних шляхах.

Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 1)

Теги

Ян Непомнящий

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Шахи

Росіянин Непомнящий, який засудив війну, виграв Турнір Претендентів та вдруге посперечається з Карлсеном за корону
Росіянин Непомнящий, який засудив війну, виграв Турнір Претендентів та вдруге посперечається з Карлсеном за корону
21:55
Турнір Претенденток пройде в новому форматі – сестри Музичук можуть зустрітися з росіянками тільки у фіналі
Турнір Претенденток пройде в новому форматі – сестри Музичук можуть зустрітися з росіянками тільки у фіналі
30 червня 21:11
Офіційно. Українець Баришполець в парі з данцем Нільсеном зареєстрований на президентські вибори FIDE
Офіційно. Українець Баришполець в парі з данцем Нільсеном зареєстрований на президентські вибори FIDE
09 червня 17:50
﻿росіянам до кінця року дозволено виступати під прапором FIDE
﻿росіянам до кінця року дозволено виступати під прапором FIDE
15 травня 14:58
Каспаров: «FIDE контролюється ФСБ»
Каспаров: «FIDE контролюється ФСБ»
08 травня 19:55
Піде в CAS, а міг би просто за «рускім воєнним корабльом». Карякін оскаржить дискваліфікацію за підтримку війни
Піде в CAS, а міг би просто за «рускім воєнним корабльом». Карякін оскаржить дискваліфікацію за підтримку війни
07 травня 17:14
Карлсена перемогли двічі. Україна перемогла Норвегію в матчі на підтримку постраждалих від нападу росії
Карлсена перемогли двічі. Україна перемогла Норвегію в матчі на підтримку постраждалих від нападу росії
24 квітня 13:15
Уродженця України, який підтримує путіна і напад росії, дискваліфікували
Уродженця України, який підтримує путіна і напад росії, дискваліфікували
21 березня 15:14
FIDE відсторонила збірні росії і білоруси та відібрала у рф Олімпіаду
FIDE відсторонила збірні росії і білоруси та відібрала у рф Олімпіаду
16 березня 19:54
Всі новини

Популярні новини

Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Бокс Професійний бокс
27 червня 10:20
13
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
Бокс Професійний бокс
27 червня 15:36
1
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Бокс Професійний бокс
02 липня 17:12
5
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Бокс Професійний бокс
02 липня 22:45
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
26 червня 07:46
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Бокс Професійний бокс
02 липня 16:06
Всі новини