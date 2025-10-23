«Мені не подобається те, що відбувається в Україні». Норвезький спортсмен – про недопуск росіян до Олімпійських ігор
Єнссен задоволений рішенням FIS
17 хвилин тому
Фото: Nordic Mag
Норвезький лижник Ян Томас Єнссен в інтерв’ю nrk.no оцінив рішення FIS не допускати росіян та білорусів до кваліфікації на Олімпійські ігри-2026:
Я вважаю, що це добре, що росіянам не дозволено приєднуватися до нас та брати участь у змаганнях разом з нами. Мені не подобається те, що відбувається в Україні, і я вважаю, що було б абсолютно неправильно дозволити їм змагатися на Кубку світу на тому ж рівні, що й решта з нас.
Нагадаємо, що МОК тиснув на FIS, щоби федерація допустила росіян до ОІ-2026.