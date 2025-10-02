Володимир Кириченко

Багаторазова переможниця етапів Кубка світу володарка Малого кришталевого глобусу у спринтерських перегонах шведська лижниця Лінн Сван для Expressen розповіла, як поставиться до того, якщо російських спортсменів допустять на Олімпійські ігри-2026.

Як би ви поставилися до того, якби довелося змагатись із російськими лижниками на Олімпіаді?

«Моя відповідь – тоді я не хочу змагатися. Однак я не знаю, як почуваюся, якщо опинюся на старті Олімпійських ігор і вони будуть там. Можливо, я буду в суперформі, а в мене ще ніколи не було медалей на Олімпіаді. Але я можу лише сподіватися, що в мене вистачить твердості на той момент. Тому що останнє, чого я хочу – це втратити свою принциповість у такому питанні. Є речі важливіші за спорт».

21 жовтня відбудеться позачергове засідання ради Міжнародної федерації лижних видів спорту та сноуборду (FIS), на якому буде вирішено, чи допустити російських спортсменів до відбору на Олімпійські ігри-2026.

