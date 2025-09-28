Олег Гончар

Міністр спорту РФ та голова Олімпійського комітету Росії Михайло Дегтярьов повідомив, що питання відновлення статусу ОКР розглядатимуть на виконкомі Міжнародного олімпійського комітету (МОК) у грудні, повідомили російські ЗМІ.

Дегтярьов заявив, що Росія налагодила комунікацію з МОК, а він особисто відвідав Лозанну, де працюють їхні адвокати, які постійно беруть участь у судових процесах. Мінстр наголосив, що спорт не повинен пов’язуватися з політикою чи збройними конфліктами, а дискримінація за національною ознакою є неприйнятною.

За його словами, після зустрічі з головою МОК Кірсті Ковентрі у червні питання обговорювалося, але у вересні на голосування не виносилося. Росія готує нові позови, а рішення МПК про відновлення членства паралімпійських комітетів Росії та Білорусі, за його словами, свідчить про прогрес.

У жовтні 2023 року МОК призупинив діяльність ОКР через включення до його складу організацій з окупованих територій України.