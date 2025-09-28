Стало відомо, коли МОК може повернути росіянам та білорусам прапор та гімн
В МОК можуть після МПК відновити членство Росії та Білорусі
близько 13 годин тому
Міністр спорту РФ та голова Олімпійського комітету Росії Михайло Дегтярьов повідомив, що питання відновлення статусу ОКР розглядатимуть на виконкомі Міжнародного олімпійського комітету (МОК) у грудні, повідомили російські ЗМІ.
Дегтярьов заявив, що Росія налагодила комунікацію з МОК, а він особисто відвідав Лозанну, де працюють їхні адвокати, які постійно беруть участь у судових процесах. Мінстр наголосив, що спорт не повинен пов’язуватися з політикою чи збройними конфліктами, а дискримінація за національною ознакою є неприйнятною.
За його словами, після зустрічі з головою МОК Кірсті Ковентрі у червні питання обговорювалося, але у вересні на голосування не виносилося. Росія готує нові позови, а рішення МПК про відновлення членства паралімпійських комітетів Росії та Білорусі, за його словами, свідчить про прогрес.
У жовтні 2023 року МОК призупинив діяльність ОКР через включення до його складу організацій з окупованих територій України.
Поділитись