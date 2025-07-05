Тадей Погачар знову виглядає майже недосяжним. Коли чинний чемпіон Тур де Франс розпочне захист титулу з Лілля вже цієї суботи, він стане головним претендентом на четверту перемогу – у віці лише 26 років. Минулого року словенець виграв шість етапів – стільки ж, скільки Марк Кевендіш у 2009 році – і фінішував у Парижі з перевагою понад шість хвилин над Йонасом Вінгегором. Цього сезону його домінація тільки посилилась.

У червні на критеріумі дю Допіне Погачар виграв три етапи і здобув загальну перемогу з перевагою у 59 секунд над тим же Вінгегом. Загалом у кар’єрі це стало вже 99-ю перемогою – за всіма показниками лідирує серед активних гонщиків, включаючи славнозвісні Strade Bianche, Льєж – Бастонь – Льєж, Flèche Wallonne, Тур Фландрії та UAE Tour.

Сильну підтримку йому забезпечує команда UAE Team Emirates‑XRG, до якої увійшов суперпомічник Жуан Алмейда. Однак перед Погачаром стоїть випробування: протягом 21 виснажливого етапу він має подолати підйоми на Отакам, Мон-Ванту, Кол де ла Лоз та Ля Пляж. І хоча загроза від інших фаворитів велика, перемога не буде гарантована до самого фіналу – Паризького шосе.

Головні претенденти

Йонас Вінгегор надає найсильнішу конкуренцію. 28-річний данець вже двічі обирав Погачара переможеним у 2022 і 2023 роках. Така напруга між ними виявляється у тонкій різниці – всього 1 хвилина 25 секунд за підсумками чотирьох Турів (менше ніж по секунді за етап). Команда Visma‑Lease a Bike має потужну підтримку у вигляді Саймона Ятеса, Сеппа Кусса, Ваута ван Арта та Маттео Йоргесона.

Минулого року підготовка Вінгегора була ускладнена після серйозної аварії на Itzulia Basque Country, а в березні на Paris‑Nice він отримав струс мозку. Однак у Dauphine показав непогану форму – став другим після Погачара.

Ремко Евенепул, бронзовий призер Dauphine 2024, залишається на радарі. Дворазовий олімпійський чемпіон (Париж‑2024) після травм все ще не повернув повну шалену форму.

Прімож Рогліч, який вже виграв чотири Вуельти та Джиро, також на старті: після перемоги на Volta a Catalunya він вилетів з Джиро через падіння. 35-річний словенець має підійти готовим до боротьби. Якщо ні – команда може покладатися на 24-річного Джуліана Ліповіца із Red Bull-Bora-hansgrohe, який вже фінішував другим у Paris‑Nice та четвертим на Itzulia.

За що борються гонщики окрім титулу

Крім генеральної класифікації, учасники змагаються за інші «майки»:

Жовта майка – абсолютний лідер за часом.

Зелена майка – очкова класифікація, де лідирує розмінний спринтер.

Біла майка – найкращий молодий гонщик до 26 років.

Гірська майка – для найкращого у горах.

Крім цього, очікуємо напруженої боротьби за перемоги на етапах: фаворити – Джаспер Філліпсен, Бініям Гірмай, Тім Мерліє та Джонатан Мілан. Також не варто забувати про агресивних гонщиків, таких як Джуліан Алафіліп, та команду Ineos Grenadiers, яка очікує особливого ефекту від виклику Тома Підкока, який цього року перейшов до іншої команди і гратиме поза Туром.

Погачар починає свою четверту кампанію з титулом безперечного фаворита, але питома конкуренція та нелегкий маршрут можуть зробити тур неймовірно цікавим і непередбачуваним до самого кінця.