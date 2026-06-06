Сергій Разумовський

Міжнародний союз велосипедистів змінив підхід до обмежень, запроваджених проти росії та Білорусі після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Якщо з березня 2022 року представники обох країн не могли брати участь у стартах під егідою UCI, то згодом санкційний режим почали поступово пом’якшувати. Перший крок зробили у травні 2023-го, коли російським і білоруським спортсменам дозволили виступати лише в нейтральному статусі.

У червні 2026 року UCI повністю повернув Білорусь до міжнародного велоспорту. Це рішення стосується не лише спортсменів, а й команд та офіційних осіб. Білоруські велосипедисти знову отримали право виступати під національним прапором на міжнародних турнірах, включно з чемпіонатами і Кубками світу. У керівному органі UCI пояснили, що врахували оновлені рекомендації Міжнародного олімпійського комітету щодо скасування спортивних обмежень для Білорусі.

Для російських велосипедистів правила також стали м’якшими. Вони більше не зобов’язані окремо подавати заявку на статус індивідуального нейтрального атлета, однак заборона на державну символіку рф залишається чинною. Крім того, росіян у нейтральному статусі допустили до командних дисциплін, де участь кількох спортсменів є обов’язковою.

Після зміни позиції МОК представників росії та Білорусі вже допустили під власними прапорами в низці видів спорту, зокрема боротьбі, самбо, дзюдо, тхеквондо, муай-тай, фехтуванні та спортивній гімнастиці. На юнацькому рівні обмеження для росіян також зняли в шахах, фехтуванні й волейболі.

Раніше EBU продовжив санкції проти боксерів із росії та білорусі.