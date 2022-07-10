Євген Агапій завоював першу медаль в історії України на міжнародному турнірі з BMX серед юнаків

Євген Агапій та Андрій Зорін / Фото - Facebook
Українець Євген Агапій
виграв бронзу в гонці «крузер» на чемпіонаті Європи з велосипедного мотокросу (ВМХ) серед юнаків, який завершився в Бельгії.
Ця медаль ЧЄ стала першою в історії України на міжнародних змаганнях з BMX серед юнаків.
Ще один українець в цій же дисципліні Андрій Зорін
показав 4-й результат. Вони обидва виступали в категорії 12-річних юнаків.
Нагадаємо, національна збірна України завоювала 17 медалей в Бірмінгемі
– 6 золотих, 6 срібних і 5 бронзових – і є лідером за кількістю нагород на Всесвітніх іграх.
Коментарі 0