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Євген Агапій завоював першу медаль в історії України на міжнародному турнірі з BMX серед юнаків

Ще один наш спортсмен Андрій Зорін показав 4-й результат
Велоспорт
11:56
Євген Агапій завоював першу медаль в історії України на міжнародному турнірі з BMX серед юнаків
Євген Агапій та Андрій Зорін / Фото - Facebook
Українець Євген Агапій виграв бронзу в гонці «крузер» на чемпіонаті Європи з велосипедного мотокросу (ВМХ) серед юнаків, який завершився в Бельгії.

Ця медаль ЧЄ стала першою в історії України на міжнародних змаганнях з BMX серед юнаків.

Ще один українець в цій же дисципліні Андрій Зорін показав 4-й результат. Вони обидва виступали в категорії 12-річних юнаків.

Нагадаємо, національна збірна України завоювала 17 медалей в Бірмінгемі – 6 золотих, 6 срібних і 5 бронзових – і є лідером за кількістю нагород на Всесвітніх іграх.
Володимир Кириченко
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Новини: Велоспорт

Євген Агапій завоював першу медаль в історії України на міжнародному турнірі з BMX серед юнаків
Євген Агапій завоював першу медаль в історії України на міжнародному турнірі з BMX серед юнаків
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