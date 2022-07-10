Збірна України завоювала ще чотири медалі на XI Всесвітніх іграх в Бірмінгемі
17 медалей на старті – це неймовірно. Збірна України – друга в медальному заліку на Всесвітніх іграх
За кількістю нагород – наша команда в лідерах
08:25
Анжеліка Терлюга / Фото - twg2022.comЗавершився другий змагальний день на XI Всесвітніх іграх в Бірмінгемі (США).
Національна збірна України завоювала 17 медалей – 6 золотих, 6 срібних та 5 бронзових – і є лідером за кількістю нагород на планетарному форумі.
Однак в загальнокомандному заліку українці займають другу позицію, програючи колумбійцям за кількістю медалей вищої проби. Топ-3 замикає збірна Японії.
Нагадаємо, що українські сумоїсти стала володарями шести нагород на турнірі в Бірмінгемі.