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17 медалей на старті – це неймовірно. Збірна України – друга в медальному заліку на Всесвітніх іграх

За кількістю нагород – наша команда в лідерах
Інші
08:25
17 медалей на старті – це неймовірно. Збірна України – друга в медальному заліку на Всесвітніх іграх
Анжеліка Терлюга / Фото - twg2022.com
Завершився другий змагальний день на XI Всесвітніх іграх в Бірмінгемі (США).

Національна збірна України завоювала 17 медалей – 6 золотих, 6 срібних та 5 бронзових – і є лідером за кількістю нагород на планетарному форумі.

Однак в загальнокомандному заліку українці займають другу позицію, програючи колумбійцям за кількістю медалей вищої проби. Топ-3 замикає збірна Японії.

Нагадаємо, що українські сумоїсти стала володарями шести нагород на турнірі в Бірмінгемі.

Володимир Кириченко
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