Філіпсен здобув перемогу на першому етапі Тур де Франс-2025
Друге та третє місця посіли Біньям Гермай і Сорен Вареншолд відповідно
близько 1 години тому
Фото: Tour de France
Бельгійський велогонщик Яспер Філіпсен із команди Alpecin – Deceuninck став переможцем першого етапу престижної багатоденної гонки Тур де Франс-2025, яка стартувала в Ліллі.
Філіпсен подолав дистанцію довжиною 184,9 км за 3 години 53 хвилини 11 секунд. Друге місце посів еритреець Біньям Гермай з команди Itermarche – Wanty, а трійку лідерів замкнув норвежець Сорен Вареншолд з Uno-X Mobility.
Словенець Тадей Погачар (UAE Team Emirates) фінішував 18-м, а датчанин Йонас Вінгеґор (Visma – Lease a Bike) — 20-м.
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