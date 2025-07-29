Олег Гончар

Словенський велогонщик Тадей Погачар із UAE Team Emirates XRG не братиме участі у Вуельті Іспанії-2025, повідомляє AS.

Після своєї четвертої перемоги на Tour de France словенець заявив, що планує відпочити та поки не має чітких цілей. Він розглядає участь у чемпіонаті світу та гонці Ломбардія, але рішення щодо календаря на решту сезону оголосить незабаром.

При цьому, точно відомо, що Погачар, який вигравав Tour de France у 2020, 2021, 2024 і 2025 роках, вирішив пропустити Вуельту, що проходитиме з 23 серпня до 14 вересня.

UAE Team Emirates XRG на цій багатоденці представлять 22-річний іспанець Хуан Айюсо та 26-річний португалець Жоау Алмейда, які спробують продовжити успіхи Погачара.