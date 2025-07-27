Олег Гончар

27 липня завершилася велобагатоденка Tour de France, де словенець Тадей Погачар із UAE Team Emirates XRG здобув перемогу в загальному заліку.

Це четвертий тріумф 26-річного велогонщика на престижних змаганнях — раніше він перемагав у 2020, 2021 та 2024 роках.

Погачар завершив багатоденку з часом 76 годин і 32 секунди. Друге місце посів данець Йонас Вінгергор із Visma–Lease a Bike, відставши на 4 хвилини 24 секунди. Третім фінішував німець Флоріан Ліповіц із Red Bull–Bora–Hansgrohe, програвши лідеру 11 хвилин.

Топ-5 доповнили Оскар Онлі з Team Picnic–PostNL (+12:12) та Фелікс Ґалл із Decathlon–AG2R La Mondiale (+17:12).

Загальний залік Tour de France: