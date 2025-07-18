Погачар перемагає на 13-му етапі і зміцнює лідерство на Тур де Франс-2025
Лідер загального заліку здобув четверту перемогу на цьогорічному Турі
близько 16 годин тому
Словенський велогонщик Тадей Погачар із команди UAE Emirates здобув перемогу на 13-му етапі Тур де Франс-2025 — гірській індивідуальній розділці протяжністю 11 км з Луданв’єля до Пейрагуда.
Погачар випередив головного конкурента — Йонаса Вінгегора (Visma Lease a Bike) — на 36 секунд і зміцнив лідерство у загальному заліку. Третім фінішував ще один словенець — Прімож Рогліч (Red Bull Bora), який відстав від переможця на 1 хвилину 20 секунд.
Для Погачара це вже друга перемога поспіль і четверта загалом на цьогорічному Турі.
Для Погачара це вже третя перемога на цьогорічному Турі та 20-та у кар'єрі. Завдяки цьому він знову одягнув жовту майку лідера загального заліку.
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