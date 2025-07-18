Денис Сєдашов

Словенський велогонщик Тадей Погачар із команди UAE Emirates здобув перемогу на 13-му етапі Тур де Франс-2025 — гірській індивідуальній розділці протяжністю 11 км з Луданв’єля до Пейрагуда.

Погачар випередив головного конкурента — Йонаса Вінгегора (Visma Lease a Bike) — на 36 секунд і зміцнив лідерство у загальному заліку. Третім фінішував ще один словенець — Прімож Рогліч (Red Bull Bora), який відстав від переможця на 1 хвилину 20 секунд.

@TamauPogi takes off again on the Peyragudes Altiport! Here are the final meters of the Yellow Jersey's triumphant ascent.



@TamauPogi s'envole à nouveau sur l'Altiport de Peyragudes ! Voici les derniers mètres de l'ascension triomphale du @MaillotjauneLCL. #TDF2025 pic.twitter.com/Ets4xnrFSF — Tour de France™ (@LeTour) July 18, 2025

Для Погачара це вже друга перемога поспіль і четверта загалом на цьогорічному Турі.

Для Погачара це вже третя перемога на цьогорічному Турі та 20-та у кар'єрі. Завдяки цьому він знову одягнув жовту майку лідера загального заліку.

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