росіяни пошкодили олімпійську кінну базу Динамо у Києві
Шахед влучив в огорожу бази та вантажівку
близько 1 години тому
Олімпійська кінна база / Фото - Facebook
Внаслідок російської атаки пошкоджено олімпійську кінну базу Динамо у Голосіївському районі Києва.
Шахед влучив в огорожу бази та вантажівку. Також пошкоджено електромережу, що ускладнило рух тролейбусів.
У ніч на 10 липня російські терористи атакували Київ балістичними ракетами та дронами. Влучання та падіння уламків зафіксували у восьми районах.
Раніше російський удар знищив офіс Федерації футзалу Києва.
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