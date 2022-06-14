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Андрій Ягодка: «Люди в Європі запитують, що відбувається у нас в країні і як це взагалі – жити в умовах війни»

Титулований український шабліст – про підготовку до чемпіонату Європи-2022
Фехтування
11:55
Андрій Ягодка: «Люди в Європі запитують, що відбувається у нас в країні і як це взагалі – жити в умовах війни»
Андрій Ягодка / Фото - Facebook
Чемпіон I Європейських ігор в Баку, срібний медаліст командного чемпіонату Європи з фехтування на шаблях Андрій Ягодка в інтерв'ю прес-службі НОК розповів про особливості підготовки до майбутньої континентального першості і стосовно українців з боку європейців.

«Зараз ми в Мадриді. Живемо в готелі, по два в кімнаті, зал, в якому ми тренуємося, знаходиться зовсім недалеко. Харчування дуже різноманітне, мені подобається. Що стосується залу, то там у нас 10 доріжок, ми їх ділимо».


«Ми працюємо за планом, який нам запропонували іспанці. Зібралися, розім'ялися і почали фехтувати. Розминка триває приблизно півгодини, годину або півтора фехтування - якщо одне тренування, якщо два, то – три години, але це не кожен день так. В цілому все добре, всі умови для підготовки у нас є».


«Я звик тримати свої очікування при собі, поки турнір не почнеться. Не хочу загадувати, тому що це спорт».


«Люди в Європі запитують, що відбувається у нас в країні і як це взагалі – жити в умовах війни. Іспанці нам забезпечили проживання, харчування та тренувальний процес, з італійцями та ж історія була. Ставлення до нас досить гарне».


Нагадаємо, чемпіонат Європи-2022 з фехутвання стартує 17 червня в Туреччині.

Напередодні титулована шаблістка Ольга Харлан перед чемпіонатом Європи зізналася, що морально їй зараз дуже складно виступати, проте головне завдання - Олімпійські ігри-2024.
Володимир Кириченко
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Новини: Фехтування

Андрій Ягодка: «Люди в Європі запитують, що відбувається у нас в країні і як це взагалі – жити в умовах війни»
Андрій Ягодка: «Люди в Європі запитують, що відбувається у нас в країні і як це взагалі – жити в умовах війни»
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