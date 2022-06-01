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Європейська конфедерація фехтування денацифікувала президента НОК росії
Дана «спецоперація» була проведена на позачерговому конгресі ЕКФ
09:45
станіслав поздняков / Фото - insidethegames.bizПрезидента Олімпійського комітету росії станіслава позднякова на позачерговому конгресі Європейської конфедерації фехтування (ЄКФ) достроково позбавили повноважень глави організації. Про це повідомляє insidethegames.biz.
37 з 54 національних федерацій взяли участь в даному заході, 23 з яких проголосували за відсторонення Позднякова з посади.
Відзначимо, що поздняков очолював конфедерацію ЄКФ з 2016 року. У 2021 році він був одноголосно переобраний на новий термін.
Напередодні українець Володимир Станкевич завоював золото Кубка світу з фехтування на шпагах.
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