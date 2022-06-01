Європейська конфедерація фехтування денацифікувала президента НОК росії

Дана «спецоперація» була проведена на позачерговому конгресі ЕКФ

станіслав поздняков / Фото - insidethegames.biz

Президента Олімпійського комітету росіїна позачерговому конгресі Європейської конфедерації фехтування (ЄКФ) достроково позбавили повноважень глави організації. Про це повідомляє37 з 54 національних федерацій взяли участь в даному заході, 23 з яких проголосували за відсторонення Позднякова з посади.Відзначимо, що поздняков очолював конфедерацію ЄКФ з 2016 року. У 2021 році він був одноголосно переобраний на новий термін.Напередодні українець