Європейська конфедерація фехтування підтримує ідею продовження відсторонення для російських спортсменів

Європейська конфедерація фехтування (EFC) підтримує позицію Федерації фехтування України (ФФУ) щодо недопущення російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань. Такий пост сьогодні з'явився в Facebook ФФУ:

У своєму зверненні Джорджо Скарсо нагадав, що Міжнародний олімпійський комітет не відмовився від своєї рекомендації не допускати до змагань російських і білоруських фехтувальників. Ця рекомендація досі актуальна. Виконком EFC рекомендує шановним делегатам не голосувати проти рекомендацій МОК, незалежно від будь-яких політичних чи інших точок зору ».