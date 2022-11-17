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Європейська конфедерація фехтування підтримує ідею продовження відсторонення для російських спортсменів

Раніше цю ініціативу підтримали в США
Фехтування
17 листопада 12:40
Європейська конфедерація фехтування підтримує ідею продовження відсторонення для російських спортсменів

Європейська конфедерація фехтування (EFC) підтримує позицію Федерації фехтування України (ФФУ) щодо недопущення російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань. Такий пост сьогодні з'явився в Facebook ФФУ:

«У своєму листі до президентів федерацій фехтування країн Європи – делегатам Конгресу FIE, новообраний президент EFC Джорджо Скарсо підкреслив, що російські і білоруські спортсмени відсторонені від міжнародних змагань через дії російської держави, яку підтримує Білорусь. З тих пір ситуація не покращилася, а навіть погіршилася. Отже, якщо основні факти не змінилися, навіщо знімати заборону?

У своєму зверненні Джорджо Скарсо нагадав, що Міжнародний олімпійський комітет не відмовився від своєї рекомендації не допускати до змагань російських і білоруських фехтувальників. Ця рекомендація досі актуальна. Виконком EFC рекомендує шановним делегатам не голосувати проти рекомендацій МОК, незалежно від будь-яких політичних чи інших точок зору ».


Конгрес Міжнародної федерації фехтування відбудеться 26 листопада. Раніше за продовження відсторонення росіян виступила Федерація фехтування США.

Сергій Остапенко
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