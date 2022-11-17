Історичний успіх! Збірна України взяла срібло на Кубку світу

Нагороди завоювала жіноча команда шпажисток

13 листопада в Таліні, Естонія, жіноча збірна України з фехтування на шпагах в складі Влади Харькової, Ксенії Пантелеєвої, Інни Бровко та Юлії Свистіль завоювали срібло етапу Кубка світу.

До цього в останній раз українські шпажистки брали медалі етапів КМ ще в сезоні 2016/17.

У Таліні підопічні Богдана Нікішина пройшли діючих чемпіонів світу кореянок (45: 39), а також медалісток останнього ЧС збірну Польщі (44: 37). У фіналі українки поступилися Італії (28: 33).