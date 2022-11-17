Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:30
Телемагазин
11:55
Гандбол. Бундесліга 2. Айнтрахт Хаген - Мотор (Запоріжжя)

Історичний успіх! Збірна України взяла срібло на Кубку світу

Нагороди завоювала жіноча команда шпажисток
Фехтування
17 листопада 14:00
Історичний успіх! Збірна України взяла срібло на Кубку світу

13 листопада в Таліні, Естонія, жіноча збірна України з фехтування на шпагах в складі Влади Харькової, Ксенії Пантелеєвої, Інни Бровко та Юлії Свистіль завоювали срібло етапу Кубка світу.

До цього в останній раз українські шпажистки брали медалі етапів КМ ще в сезоні 2016/17.

У Таліні підопічні Богдана Нікішина пройшли діючих чемпіонів світу кореянок (45: 39), а також медалісток останнього ЧС збірну Польщі (44: 37). У фіналі українки поступилися Італії (28: 33).

Сергій Остапенко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Фехтування

Нікішин: «У нас повне взаєморозуміння в команді»
Нікішин: «У нас повне взаєморозуміння в команді»
17 листопада 14:30
Історичний успіх! Збірна України взяла срібло на Кубку світу
Історичний успіх! Збірна України взяла срібло на Кубку світу
17 листопада 14:00
Європейська конфедерація фехтування підтримує ідею продовження відсторонення для російських спортсменів
Європейська конфедерація фехтування підтримує ідею продовження відсторонення для російських спортсменів
17 листопада 12:40
Федерація фехтування США буде голосувати за продовження відсторонення рашистів та білорусів від турнірів
Федерація фехтування США буде голосувати за продовження відсторонення рашистів та білорусів від турнірів
03 листопада 22:35
Харлан розповіла, що повинні розуміти відсторонені росіяни, для яких «спорт поза політикою»
Харлан розповіла, що повинні розуміти відсторонені росіяни, для яких «спорт поза політикою»
01 листопада 16:52
Харлан виграла золото у Бакастовой на турнірі в Італії
Харлан виграла золото у Бакастовой на турнірі в Італії
31 жовтня 22:24
Харлан: «росія не може перемогти на полі бою, тому вона продовжує воювати з мирним населенням»
Харлан: «росія не може перемогти на полі бою, тому вона продовжує воювати з мирним населенням»
31 жовтня 13:59
Такий красивою ви ще її не бачили! Фотосесія Харлан для глянцю
Такий красивою ви ще її не бачили! Фотосесія Харлан для глянцю
30 жовтня 08:23
Харлан назвала секрет свого успіху
Харлан назвала секрет свого успіху
29 жовтня 14:08
Всі новини

Популярні новини

Чісора вважає, що відправив Усика в нокдаун. А, що скажете ви? Відео моменту
Чісора вважає, що відправив Усика в нокдаун. А, що скажете ви? Відео моменту
Бокс Професійний бокс
17 листопада 13:40
3
Бідолаха. Український форвард, який втік з країни 24-лютого, заявив, що минулий сезон був найскладнішим в його кар'єрі
Бідолаха. Український форвард, який втік з країни 24-лютого, заявив, що минулий сезон був найскладнішим в його кар'єрі
Футбол Українські легіонери
18 листопада 13:05
Ф’юрі назвав місце проведення поєдинку з Усиком
Ф’юрі назвав місце проведення поєдинку з Усиком
Бокс Професійний бокс
15 листопада 11:59
Мейвезер «несподівано» нокаутував блогера Deji
Мейвезер «несподівано» нокаутував блогера Deji
Бокс Професійний бокс
14 листопада 07:15
Джойс впевнений, що у Усика відберуть чемпіонський пояс
Джойс впевнений, що у Усика відберуть чемпіонський пояс
Бокс Професійний бокс
17 листопада 07:50
«Помер дядько та народилася мертва дитина». Ф’юрі згадав, як у такій жахливій ситуації допоміг Володимир Кличко
«Помер дядько та народилася мертва дитина». Ф’юрі згадав, як у такій жахливій ситуації допоміг Володимир Кличко
Бокс Професійний бокс
15 листопада 15:31
Всі новини