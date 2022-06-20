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Харлан: «Поки скажу одне – я тільки почала! Мене не зупинити»

Українська шаблістка – про свій результат на чемпіонаті Європи-2022
Фехтування
08:24
Харлан: «Поки скажу одне – я тільки почала! Мене не зупинити»
Ольга Харлан / Фото - Facebook
Олімпійська чемпіонка-2008, титулована українська шаблістка Ольга Харлан в Instagram поділилася емоціями після свого виступу на чемпіонаті Європи-2022 з фехтування в Анталії (Туреччина).

«Задоволена? Звичайно, ні! Я хочу багато чого сказати, але поки скажу одне – я тільки почала! Вам мене не зупинити. Нікому з вас».




Нагадаємо, що в драматичному чвертьфіналі Харлан поступилася другому номеру світового рейтингу і майбутній чемпіонці Європи Аннє Башті з Азербайджану (14:15). Таким чином, Ольга посіла п'яте місце.
Володимир Кириченко
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Теги

Ольга Харлан збірна України (фехтування) чемпіонат Європи з фехтування

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