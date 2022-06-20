Харлан зупинилася за крок від п'єдесталу пошани на чемпіонаті Європи-2022
Харлан: «Поки скажу одне – я тільки почала! Мене не зупинити»
Українська шаблістка – про свій результат на чемпіонаті Європи-2022
08:24
Ольга Харлан / Фото - FacebookОлімпійська чемпіонка-2008, титулована українська шаблістка Ольга Харлан в Instagram поділилася емоціями після свого виступу на чемпіонаті Європи-2022 з фехтування в Анталії (Туреччина).
«Задоволена? Звичайно, ні! Я хочу багато чого сказати, але поки скажу одне – я тільки почала! Вам мене не зупинити. Нікому з вас».
Нагадаємо, що в драматичному чвертьфіналі Харлан поступилася другому номеру світового рейтингу і майбутній чемпіонці Європи Аннє Башті з Азербайджану (14:15). Таким чином, Ольга посіла п'яте місце.
Коментарі 0