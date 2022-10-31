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Харлан: «росія не може перемогти на полі бою, тому вона продовжує воювати з мирним населенням»

Титулованная шаблістка – про ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України
Фехтування
31 жовтня 13:59
Харлан: «росія не може перемогти на полі бою, тому вона продовжує воювати з мирним населенням»
Ольга Харлан / Фото - Facebook
Олімпійська чемпіонка-2008, титулована шаблістка Ольга Харлан в Instagram відреагувала на сьогоднішні удари по енергетичній інфраструктурі України.

«росія продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України. 40 російських крилатих ракет сьогодні вранці випущені по Україні. Багато з них збиті. Всім в Україні радять залишатися в бомбосховищах. Вони хочуть, щоб ми мерзли взимку. Цього не станеться. Вони не можуть перемогти на полі бою, тому вони продовжують воювати з мирним населенням. Чорноморський флот буде потоплений».


Напередодні Харлан розповіла про те, як живуть її батьки в постійно обстрілюваном Миколаєві.
Володимир Кириченко
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Ольга Харлан

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