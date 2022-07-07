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Харлан: «Сподіваюся, що саме на чемпіонаті світу буде той пік, до якого я йду»
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11:23
Ольга Харлан / Фото - FacebookОлімпійська чемпіонка Пекіна-2008 по фехтування Ольга Харлан поділилася думкою з приводу свого виступу на першій за 3 роки континентальній першості, яка в червні відбулася в Стамбулі ( Туреччина ).
«Говорити про хорошій формі ще рано, адже це тільки третє для мене змагання [ після повернення ]. Як для третього турніру, я відчувала себе непогано, враховуючи, що більшу частину сезону я пропустила. Насправді я планувала виступити ще в Афінах на початку березня. Все йшло до того, що там повинні бути і перші командні змагання [ для мене ]. Через два тижні повинен був бути Стамбул, де ми теж планували виступ командою. Ми хотіли їхати з дівчатами, щоб боротися, підніматися в рейтингу».
«Але потім почалася повномасштабна війна. Я не могла змусити себе дійти до залу і пропустила майже місяць, втратила форму і довелося її знову повертати. На Євро я себе відчувала наближеною до того рівня, на якому хочу бути. Сподіваюся, що саме на чемпіонаті світу буде той пік, до якого я йду. Певні ознаки «свого» фехтування вже є».
Нагадаємо, Харлан зупинилася за крок від медалі чемпіонату Європи-2022, зайнявши 5 місце.
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