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Харлан: «Я поверталася на доріжку після операції, але зараз в сто разів складніше»

Багаторазова чемпіонка світу говорить, що її мета – Париж-2024
Фехтування
14:33
Харлан: «Я поверталася на доріжку після операції, але зараз в сто разів складніше»

Шестиразова чемпіонка світу шаблістка Ольга Харлан перед чемпіонатом Європи зізналася, що морально їй зараз вкрай складно виступати, однак головне завдання – Олімпійські ігри-2024. Її слова приводить прес-служба НОК України:

«Чемпіонат Європи буде лише моїм третім стартом у сезоні. Я вже мала досвід повернення на доріжку після перерви у зв’язку з операцією на плечі після Ігор у Ріо. Але зараз в сто разів складніше – не фізично, а морально. Адже як би далеко я не була від України, Україна завжди у мене в серці, у мене в душі!

Зараз через низку об’єктивних і суб’єктивних причин наша команда дуже опустилася у світовому рейтингу. Але я на це дивлюся інакше: це означає, що інших варіантів, окрім як боротися і вибиратися вгору немає!

З нами працює крута команда молодих та амбітних тренерів. У нас є можливість нормально тренуватися, спасибі за це клубу Virtus Scherma і фонду, який створили італійські фехтувальники на чолі з Луїджі Самеле.

Попереду чемпіонати Європи та світу. А далі новий сезон і ми з новими силами підійдемо до нього і до нашої мети, а наша мета – Париж-2024!»

Чемпіонат Європи пройде з 17 по 22 червня в Антальї, Туреччина.

На двох своїх попередніх змаганнях Харлан зупинилася в 1/8 фіналу – на етапі Кубку світу в Тунісі і на Гран-прі в Падуї.

Сергій Лук'яненко
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Ольга Харлан

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