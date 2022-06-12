Харлан: «Я поверталася на доріжку після операції, але зараз в сто разів складніше»

Шестиразова чемпіонка світу шаблістка Ольга Харлан перед чемпіонатом Європи зізналася, що морально їй зараз вкрай складно виступати, однак головне завдання – Олімпійські ігри-2024. Її слова приводить прес-служба НОК України:

Зараз через низку об’єктивних і суб’єктивних причин наша команда дуже опустилася у світовому рейтингу. Але я на це дивлюся інакше: це означає, що інших варіантів, окрім як боротися і вибиратися вгору немає!

З нами працює крута команда молодих та амбітних тренерів. У нас є можливість нормально тренуватися, спасибі за це клубу Virtus Scherma і фонду, який створили італійські фехтувальники на чолі з Луїджі Самеле.

Попереду чемпіонати Європи та світу. А далі новий сезон і ми з новими силами підійдемо до нього і до нашої мети, а наша мета – Париж-2024!»