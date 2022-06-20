Харлан зупинилася за крок від п'єдесталу пошани на чемпіонаті Європи-2022

Титулованну українку лише один удар віддалив від бронзової медалі турніру

Ольга Харлан / Фото - nffu.org.ua

Напередодні в турецькій Анталії в заключний день особистих змагань чемпіонату Європи-2022 найсильніших на континенті визначали шаблістки.Кращим результатом для української збірної стало п'яте місце олімпійської чемпіонки-2008Титулованная спортсменка, для якої це був третій старт в сезоні, зупинилася за крок від п'єдесталу, в драматичному чвертьфіналі вона поступилася другому номеру світового рейтингу і майбутній чемпіонці Європиз Азербайджану (14:15).Харлан більш ніж впевнено подолала груповий етап, очоливши посів. Першою вона пройшла бронзову медалістку юніорських чемпіонатів світу та Європи(11:15), яка перед тим в 1/32 змусила скласти зброю іншу українку(5:15).В 1/8 фіналу українці нічого не змогла протиставитиз Франції –15: 8.1. Анна Башта (Азербайджан)2. Росселла Грегоріо (Італія)3. Зузанна Чешлар (Польща)3. Сара Бальзер (Франція)Нагадаємо, що Харлан повернулася на доріжку після перерви в дев'ять місяців і до чемпіонату Європи встигла виступити лише на двох турнірах – в Тунісі і Італії, де зупинялася на стадії 1/8 фіналу.Ще одна представниця Українисклала зброю в 1/32-й, поступившись румунці(13:15).зупинилася на груповій стадії змагань.