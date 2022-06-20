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Харлан зупинилася за крок від п'єдесталу пошани на чемпіонаті Європи-2022

Титулованну українку лише один удар віддалив від бронзової медалі турніру
Фехтування
07:53
Харлан зупинилася за крок від п'єдесталу пошани на чемпіонаті Європи-2022
Ольга Харлан / Фото - nffu.org.ua
Напередодні в турецькій Анталії в заключний день особистих змагань чемпіонату Європи-2022 найсильніших на континенті визначали шаблістки.

Кращим результатом для української збірної стало п'яте місце олімпійської чемпіонки-2008 Ольги Харлан.

Титулованная спортсменка, для якої це був третій старт в сезоні, зупинилася за крок від п'єдесталу, в драматичному чвертьфіналі вона поступилася другому номеру світового рейтингу і майбутній чемпіонці Європи Анні Башті з Азербайджану (14:15).

Харлан більш ніж впевнено подолала груповий етап, очоливши посів. Першою вона пройшла бронзову медалістку юніорських чемпіонатів світу та Європи Шугар Катінку Баттаї (11:15), яка перед тим в 1/32 змусила скласти зброю іншу українку Олену Кравацьку (5:15).

В 1/8 фіналу українці нічого не змогла протиставити Малина Вонгсаваді з Франції –15: 8.
Чемпіонат Європи-2022. Шабля, жінки (особисті)

1. Анна Башта (Азербайджан)

2. Росселла Грегоріо (Італія)

3. Зузанна Чешлар (Польща)

3. Сара Бальзер (Франція)

5. Ольга Харлан (Україна)
...
34. Юлія Бакастова (Україна)

37. Олена Кривацька (Україна)

49. Олена Вороніна (Україна)
Нагадаємо, що Харлан повернулася на доріжку після перерви в дев'ять місяців і до чемпіонату Європи встигла виступити лише на двох турнірах – в Тунісі і Італії, де зупинялася на стадії 1/8 фіналу.

Ще одна представниця України Юлія Бакастова склала зброю в 1/32-й, поступившись румунці Сабіні Мартіс (13:15). Олена Вороніна зупинилася на груповій стадії змагань.
Володимир Кириченко
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Теги

Ольга Харлан збірна України (фехтування) чемпіонат Європи з фехтування

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