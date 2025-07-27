Кошман приніс Україні другу медаль на ЧС-2025 з фехтування
У півфіналі дебютант ЧС-2025 зустрінеться з олімпійським призером
близько 3 годин тому
Нікіта Кошман
В Тбілісі на чемпіонаті світу з фехтування медаль собі гарантував Нікіта Кошман у індивідуальній шпазі.
23-річний український шпажист Нікіта Кошман вийшов о півфіналу та здобув щонайменше бронзову медаль ЧС-2025.
У чвертьфіналі Кошман переміг італійця Маттео Галассі з рахунком 15:12.
Для українця майбутня медаль буде першою на рівні чемпіонатів світу. Раніше він здобував нагороди лише в командних змаганнях на етапах Кубка світу.
У півфіналі Кошман зійдеться з віцечемпіоном Олімпіади-2020, угорцем Гергеєм Шіклоші.
Медаль Кошмана стала другою для України на ЧС-2025 після золота Влади Харьковой в шпазі у жінок.
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