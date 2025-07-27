Олег Гончар

В Тбілісі на чемпіонаті світу з фехтування медаль собі гарантував Нікіта Кошман у індивідуальній шпазі.

23-річний український шпажист Нікіта Кошман вийшов о півфіналу та здобув щонайменше бронзову медаль ЧС-2025.

У чвертьфіналі Кошман переміг італійця Маттео Галассі з рахунком 15:12.

Для українця майбутня медаль буде першою на рівні чемпіонатів світу. Раніше він здобував нагороди лише в командних змаганнях на етапах Кубка світу.

У півфіналі Кошман зійдеться з віцечемпіоном Олімпіади-2020, угорцем Гергеєм Шіклоші.

Медаль Кошмана стала другою для України на ЧС-2025 після золота Влади Харьковой в шпазі у жінок.