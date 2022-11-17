Нікішин: «У нас повне взаєморозуміння в команді»

Старший тренер жіночої збірної України з фехтування на шпагах Богдан Нікішін прокоментував завоювання срібла на етапі Кубка світу в Таліні. Слова Нікішина призводить прес-служба НОК України:

Я працюю з дівчатами вже другий рік. Ми пройшли різні етапи, треба було адаптуватися, підлаштуватися один до одного. На сьогодні я задоволений тим, як проходить робота в команді. У нас повне взаєморозуміння.