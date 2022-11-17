Історичний успіх! Збірна України взяла срібло на Кубку світу
Нікішин: «У нас повне взаєморозуміння в команді»
Українські шпажистки взяли срібло етапу Кубка світу
17 листопада 14:30
Старший тренер жіночої збірної України з фехтування на шпагах Богдан Нікішін прокоментував завоювання срібла на етапі Кубка світу в Таліні. Слова Нікішина призводить прес-служба НОК України:
«Вважаю, що дівчата добре виступили на етапі Кубка світу в Талліні. Команда продемонструвала гарне фехтування. Поєдинки були важкими, непрості суперники, зокрема збірна Кореї, яка перемагає майже всіх, проте наша команда проявила себе найкращим чином і здобула перемогу.
Я працюю з дівчатами вже другий рік. Ми пройшли різні етапи, треба було адаптуватися, підлаштуватися один до одного. На сьогодні я задоволений тим, як проходить робота в команді. У нас повне взаєморозуміння.Це срібло Кубка світу – перше у шпазі для дівчат з 2016 року. Нагорода дуже важлива, як мотивація для команди. Для їх віри в те, що вони можуть здолати будь-якого суперника.
Зараз у дівчат планується старт на чемпіонаті України 19-20 листопада, далі навчально-тренувальний збір в Ужгороді. Після цього – етап Кубка світу у Ванкувері».
Нагадаємо, на початку жовтня Ксенія Пантелєєва стала чемпіонкою Сателіта FIE в Женеві.
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