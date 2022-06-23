Шемякіна – про виступ на ЧЄ-2022: «У цей дуже складний для України час ми змогли добути в боротьбі чотири медалі»

Яна Шемякіна / Фото - Facebook
Чемпіонка Ігор в Лондоні-2012 українська шпажистка Яна Шемякіна
в коментарі прес - службі
ФФУ поділилася емоціями після завоювання командної бронзи на чемпіонаті Європи-2022 з фехтування, а також оцінила виступ збірної України на турнірі.
«Закінчився чемпіонат Європи. У цей дуже складний для України час ми змогли добути в боротьбі одну золоту, одну срібну і дві бронзові медалі. Поклоняємося вам, наші захисники і захисниці. Спасибі вам, наші волонтери. Слава Україні».
Відзначимо, що це перша медаль за 17 років для жіночої збірної з фехтування на шпагах (з 2005 р.) в цьому виді програми на чемпіонатах Європи.
Нагадаємо, жіноча збірна України з фехтування на шпагах перемогла Швейцарію (45:42
) в поєдинку за бронзову нагороду чемпіонату Європи-2022.
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