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Шемякіна – про виступ на ЧЄ-2022: «У цей дуже складний для України час ми змогли добути в боротьбі чотири медалі»

Титулованная шпажистка подякувала ВСУ та волонтерів
Фехтування
20:39
Шемякіна – про виступ на ЧЄ-2022: «У цей дуже складний для України час ми змогли добути в боротьбі чотири медалі»
Яна Шемякіна / Фото - Facebook
Чемпіонка Ігор в Лондоні-2012 українська шпажистка Яна Шемякіна в коментарі прес - службі ФФУ поділилася емоціями після завоювання командної бронзи на чемпіонаті Європи-2022 з фехтування, а також оцінила виступ збірної України на турнірі.

«Закінчився чемпіонат Європи. У цей дуже складний для України час ми змогли добути в боротьбі одну золоту, одну срібну і дві бронзові медалі. Поклоняємося вам, наші захисники і захисниці. Спасибі вам, наші волонтери. Слава Україні».


Відзначимо, що це перша медаль за 17 років для жіночої збірної з фехтування на шпагах (з 2005 р.) в цьому виді програми на чемпіонатах Європи.

Нагадаємо, жіноча збірна України з фехтування на шпагах перемогла Швейцарію (45:42) в поєдинку за бронзову нагороду чемпіонату Європи-2022.

Володимир Кириченко
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Яна Шемякіна збірна України (фехтування)

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