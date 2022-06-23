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Тренер збірної України з фехтування – про підготовку до ЧЄ - 2022: «Приблизно півтора місяці хлопці не тримали шаблю»

Дмитро Пундик висловив подяку Харлан
Фехтування
18:13
Тренер збірної України з фехтування – про підготовку до ЧЄ - 2022: «Приблизно півтора місяці хлопці не тримали шаблю»
Чоловіча збірна України з фехтування на шаблях / Фото - Facebook
Головний тренер чоловічої збірної України з фехтування на шаблях Дмитро Пундик розповів про те, як його підопічні проходили підготовчий процес перед стартом чемпіонату Європи.

«До початку війни ми планували відвідати три етапи Кубка світу, провести кілька зборів, але все сталося не так, як планувалося. Приблизно півтора місяці хлопці не тримали шаблю. Можливості тренуватися не було ні у кого. Пізніше вийшов наказ Міністерства молоді та спорту про те, що спортсмени можуть виїхати за кордон. Почали займатися цим питанням. Дуже допомогла Ольга Харлан, тому що вона запросила нас в Італію на збір».


«Перші етапи Кубка світу після початку війни і збору в Італії здалися не дуже результативними. У командному турнірі було зовсім погано, а в особистому трохи краще. Потроху почали набирати форму, і в Мадриді хлопці вже виглядали більш-менш підготовлено. Так, ми багато пропустили, але вплинув збір в Болоньї, де були спаринги з італійцями, ще два турніри додали впевненості [ перед Євро ]».


Нагадаємо, чоловіча збірна України з фехтування на шаблях завоювала срібні медалі чемпіонату Європи-2022.
Джерело: suspilne.media Володимир Кириченко
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збірна України (фехтування)

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