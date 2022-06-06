Європейська конфедерація фехтування денацифікувала президента НОК росії
Тренер збірної України з фехтування: «В Україні ніде тренуватися, база підготовки у Львові за обставинами не приймає фехтувальників»
Сергій Гаравський – про збори перед чемпіонатом Європи-2022<br>
17:54
Фехтування / Фото - nffu.org.uaСтарший тренер чоловічої збірної України з фехтування на рапірах Сергій Гаравський розповів про тренувальний і підготовчий процеси команди в умовах війни.
Цитує фахівця прес-служба Національної федерація фехтування України.
«В Україні, на жаль, зараз ніде тренуватися. Наша основна база підготовки на «Динамо» у Львові за обставинами не приймає тренування фехтувальників. Ми тренуємося в тих країнах, які нас до себе запрошують, звичайно, погоджуючи все з Міністерством молоді та спорту України».
«З 26 травня по 3 червня у нас був збір в Лондоні разом з командою Великобританії. Національна федерація цієї країни взяла на себе витрати, пов'язані з перебуванням там нашої збірної. Велике дякую їй, а також Польської асоціації фехтування».
«Вчора ми заїхали на базу Цетнево біля Владиславо. Тут повністю за рахунок приймаючої сторони ми будемо готуватися до чемпіонату Європи разом з національними командами Польщі, а також Іспанії, в складі якої присутня призер чемпіонату світу і Європи, переможець Кубка світу Карлос Льявадор. У Цетневі відмінні умови, це база не тільки для фехтування, що має окремий зал, є і плавання, і легка атлетика».
Напередодні стало відомо, що президента Олімпійського комітету росії станіслава познякова на позачерговому конгресі Європейської конфедерації фехтування (ЕКФ) достроково позбавили повноважень глави організації.
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