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Футзал. Чемпіонат світу 2024. Чоловіки. Кваліфікація. Україна - Косово

Україна завоювала бронзову медаль на Кубку Європи з фехтування

Нагороду «синьо-жовтим» принесли шаблісти
Фехтування
09 жовтня 22:38
Україна завоювала бронзову медаль на Кубку Європи з фехтування
В Італії закінчився Кубок Європи з фехтування, де розігрували нагороди клубні команди з усіх видів, крім чоловічої шпаги. Повідомляє тг-канал ukrsportbase.

За підсумками турніру українські шаблісти в складі Андрія Ягідки, Юрія Цапа, Богдана Платонова і Олексія Стаценко стали бронзовими призерами. У боротьбі за бронзу українці взяли верх над клубом з Італії «C.S. Esercito» (45:32).

Що стосується інших українських команд, то ближче до нагород виявилися рапіристи. Андрій Погребняк, Данило Гойда, Богдан Пнівчук і Андрій Щерба програли в поєдинку за бронзу італійцям.

П'ятий результат показали рапіристки (Катерина Ченцова, Аліна Полозюк, Катерина Буденко) і шаблістки (Юлія Бакастова, Олена Кривацька, Софія Головкіна, Валерія Моренец-Кубанська).

Титулована Ольга Харлан не виступала за команду через проблеми зі щиколоткою.

Команда шпажісток в складі Влади Харькової, Фейбі Бежури, Інни Бровко і Юлії Свистіль фінішували сьомими. 

Раніше ми повідомляли, що Пантелєєва стала тріумфатором турніру в Женеві.
Денис Сєдашов
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