«Потрібні ще причини, щоб їх усунути?» Харлан про заяву глави ОКР рф
Україна завоювала бронзову медаль на Кубку Європи з фехтування
Нагороду «синьо-жовтим» принесли шаблісти
09 жовтня 22:38
За підсумками турніру українські шаблісти в складі Андрія Ягідки, Юрія Цапа, Богдана Платонова і Олексія Стаценко стали бронзовими призерами. У боротьбі за бронзу українці взяли верх над клубом з Італії «C.S. Esercito» (45:32).
Що стосується інших українських команд, то ближче до нагород виявилися рапіристи. Андрій Погребняк, Данило Гойда, Богдан Пнівчук і Андрій Щерба програли в поєдинку за бронзу італійцям.
П'ятий результат показали рапіристки (Катерина Ченцова, Аліна Полозюк, Катерина Буденко) і шаблістки (Юлія Бакастова, Олена Кривацька, Софія Головкіна, Валерія Моренец-Кубанська).
Титулована Ольга Харлан не виступала за команду через проблеми зі щиколоткою.
Команда шпажісток в складі Влади Харькової, Фейбі Бежури, Інни Бровко і Юлії Свистіль фінішували сьомими.
Раніше ми повідомляли, що Пантелєєва стала тріумфатором турніру в Женеві.
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