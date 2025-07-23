Олег Гончар

Українська шпажистка Влада Харькова на чемпіонаті світу з фехтування в Тбілісі (Грузія) здобула перемогу в індивідуальних змаганнях.

У фіналі Харькова перемогла естонку Катріну Лехіс, бронзову призерку Олімпіади-2020, з рахунком 15:14.

Перемога дозволила Харьковій повторити історичний успіх України в жіночій шпазі. Раніше золото в особистих змаганнях на чемпіонаті світу здобувала лише Наталія Конрад у 2003 році.

Також Харькова стала п’ятою українкою, яка виграла індивідуальний титул чемпіонки світу з фехтування, приєднавшись до Конрад, Сергія Голубицького, Володимира Лукашенка та Ольги Харлан.

Відео переможного уколу Харькової: