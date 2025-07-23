Відео переможного уколу Влади Харькової на чемпіонаті світу
Українка перемогла у фіналі бронзову призерку Олімпіади та повторила історичне досягнення
близько 2 годин тому
Українська шпажистка Влада Харькова на чемпіонаті світу з фехтування в Тбілісі (Грузія) здобула перемогу в індивідуальних змаганнях.
У фіналі Харькова перемогла естонку Катріну Лехіс, бронзову призерку Олімпіади-2020, з рахунком 15:14.
Перемога дозволила Харьковій повторити історичний успіх України в жіночій шпазі. Раніше золото в особистих змаганнях на чемпіонаті світу здобувала лише Наталія Конрад у 2003 році.
Також Харькова стала п’ятою українкою, яка виграла індивідуальний титул чемпіонки світу з фехтування, приєднавшись до Конрад, Сергія Голубицького, Володимира Лукашенка та Ольги Харлан.
Відео переможного уколу Харькової: