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Всеcвітні ігри 2022. День 6. Огляд

З Харлан, Шемякіною та Рейзліним. Оприлюднено склад збірної України на чемпіонат світу-2022

Турнір пройде з 15 по 23 липня в Каїрі
Фехтування
14:52
З Харлан, Шемякіною та Рейзліним. Оприлюднено склад збірної України на чемпіонат світу-2022
Українські шаблістки / Фото - nffu.org.ua
Напередодні став відомий склад збірної України на чемпіонат світу-2022 з фехтування, який відбудеться в Каїрі ( Єгипет ).
За медалі в столиці Єгипту змагатимуться:

Жінки:

Шабля: Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Олена Кравацька, Олена Вороніна;

Рапіра: Катерина Ченцова, Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Христина Петрова;

Шпага: Яна Шемякіна, Влада Харкова, Інна Бровко, Юлія Свистіль.

Чоловіки:

Шабля: Андрій Ягодка, Юрій Цап, Богдан Платонов, Василь Гумен;

Рапіра: Клод Юнес, Андрій Погребняк, Ростислав Герцик, Данило Гойда;

Шпага: Ігор Рейзлін, Володимир Станкевич, Роман Свічкар, Ян Сич, Микита Кошман (запасний).
Чемпіонат світу пройде з 15 по 23 липня.

Нагадаємо, що на чемпіонаті Європи-2022 збірна України стала третьою в медальному заліку. Наші спортсмени завоювали 4 нагороди

Володимир Кириченко
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Теги

збірна України (фехтування) Ольга Харлан Ігор Рейзлін Влада Харькова Яна Шемякіна Олена Вороніна Юлія Бакастова Андрій Ягодка

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