Тренер збірної України з фехтування – про підготовку до ЧЄ - 2022: «Приблизно півтора місяці хлопці не тримали шаблю»
З Харлан, Шемякіною та Рейзліним. Оприлюднено склад збірної України на чемпіонат світу-2022
Турнір пройде з 15 по 23 липня в Каїрі
14:52
Українські шаблістки / Фото - nffu.org.uaНапередодні став відомий склад збірної України на чемпіонат світу-2022 з фехтування, який відбудеться в Каїрі ( Єгипет ).
За медалі в столиці Єгипту змагатимуться:
Жінки:
Шабля: Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Олена Кравацька, Олена Вороніна;
Рапіра: Катерина Ченцова, Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Христина Петрова;
Шпага: Яна Шемякіна, Влада Харкова, Інна Бровко, Юлія Свистіль.
Чоловіки:
Шабля: Андрій Ягодка, Юрій Цап, Богдан Платонов, Василь Гумен;
Рапіра: Клод Юнес, Андрій Погребняк, Ростислав Герцик, Данило Гойда;
Шпага: Ігор Рейзлін, Володимир Станкевич, Роман Свічкар, Ян Сич, Микита Кошман (запасний).
Чемпіонат світу пройде з 15 по 23 липня.
Нагадаємо, що на чемпіонаті Європи-2022 збірна України стала третьою в медальному заліку. Наші спортсмени завоювали 4 нагороди
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