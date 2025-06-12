Збірна України залишилася без Харлан на чемпіонат Європи-2025
В Італії виступлять 26 українських фехтувальників
близько 1 години тому
Федерація фехтування України на своєму офіційному сайті оголосила склад на чемпіонат Європи-2025, який пройде з 14 по 19 червня в італійській Генуї:
Жінки
Шабля: Аліна Комащук, Олена Кравацька, Олександра Бондар, Дар’я Гонцова
Рапіра: Дарія Миронюк, Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Крістіна Петрова (особисті змагання), Катерина Буденко (командні змагання)
Шпага: Олена Кривицька, Влада Харькова, Інна Бровко, Джоан Фейбі Бежура (особисті змагання), Анна Максименко (командні змагання)
Чоловіки
Шабля: Андрій Ягодка, Юрій Цап, Олексій Стаценко, Богдан Боговін
Рапіра: Андрій Погребняк, Дмитро Чучукало, Єлізар Дирда, Максим Гаравський
Шпага: Євген Макієнко, Володимир Станкевич, Роман Свічкар, Нікіта Кошман
Раніше Ольга Харлан висловилася про спортсменів з росії.