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«Б**ди». Шмуратко розлючений терористичною атакою росії в Вінниці

Фігурист нагадав, скільки українських дітей вбили російські терористи
Фігурне катання
19:58
«Б**ди». Шмуратко розлючений терористичною атакою росії в Вінниці

Український фігурист Іван Шмуратко прокоментував теракт збройних сил росії в Вінниці.

«Б**ді. Після ракетних вибухів це 350-та дитина, убита російською армією. Неможливо на це дивитися і усвідомлювати, чи не так?»

Поки відомо про 21 загиблого, з них троє дітей, 52 госпіталізованих, з яких 34 у важкому стані. Також 46 осіб зникли безвісти.

Нагадаємо, Шмуратко готується до нового сезону з наставником легендарної чемпіонки світу-2012.


Карен Агабекян
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Іван Шмуратко війна

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