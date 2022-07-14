Проценко: «Чим довше триватиме війна, тим більше людей загине… Та здаватися не можна – це наша земля й наша країна»
«Б**ди». Шмуратко розлючений терористичною атакою росії в Вінниці
Фігурист нагадав, скільки українських дітей вбили російські терористи
19:58
Український фігурист Іван Шмуратко
прокоментував теракт збройних сил росії в Вінниці.
«Б**ді. Після ракетних вибухів це 350-та дитина, убита російською армією. Неможливо на це дивитися і усвідомлювати, чи не так?»
Поки відомо про 21 загиблого, з них троє дітей, 52 госпіталізованих, з яких 34 у важкому стані. Також 46 осіб зникли безвісти.
Нагадаємо, Шмуратко готується до нового сезону з наставником легендарної чемпіонки світу-2012.
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