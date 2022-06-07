Дочка топового російського тренера виступатиме за США

Девіс з 2019 року тренується в Сполучених Штатах

Фігуристка Діана Девіс, яка виступала за росію в танцях на льоду, тепер виступатиме за США. Про це повідомили в Twitter The Skating Lesson з посиланням на матір фігуристки Етері Тутбрідзе.

Відзначимо, що Тутбрідзе є провідним російським тренером в фігурному катанні.

Девіс в сезоні 2018/2019 рр. почала виступати в парі з Глібом Смолкіним, з яким вони ставали сьомими на чемпіонаті Європи і чотирнадцятими на Олімпійських іграх в Пекіні.

Девіс народилася в США і з 2019 року там тренується у Ігоря Шпільбанда.

Нагадаємо, раніше ISU відмовив Україні і допустив росію і біларусь до конгресу.