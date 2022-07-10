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Гераскевич про Петренка: «Це минуле українського фігурного катання, яке, нарешті, буде викинуте на смітник»

Владислав відзначив любов Петренка до російського рубля
Фігурне катання
14:32
Гераскевич про Петренка: «Це минуле українського фігурного катання, яке, нарешті, буде викинуте на смітник»

Український скелетоніст Владислав Гераскевич в Twitter відреагував на участь віце-президента Української федерації фігурного катання та олімпійського чемпіона 1992 року Віктора Петренка в льодовому шоу в росії.

«За три рублі продав неньку. Бридко…

На п’ятому місяці повномасштабної війни Віктор Петренко, чемпіон Олімпійських ігор-1992, взяв участь у льодовому шоу у Сочі (шоу тетяни навки, а тетяна є дружиною пескова).

Це минуле українського фігурного катання, яке нарешті буде викинуте на смітник.

А майбутнє – за нашими талановитими молодими спортсменами такими як Шмуратко, Назарова, Нікітін, Кокура та інші, які мають чітку позицію й роблять все можливе для підтримки України».

Нагадаємо, раніше в НОК України розкритикували участь Петренка в льодовому шоу в сочі.

Карен Агабекян
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Віктор Петренко Владислав Гераскевіч

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