НОК України вибухнув критикою на адресу фаната росії Віктора Петренка

Національний олімпійський комітет (НОК) України відреагував на участь олімпійського чемпіона 1992 року Віктора Петренка в льодовому шоу в російському сочі.

НОК України рішуче засуджує та вважає неприпустимим вчинок Віктора Петренка, який цими днями брав участь в льодових шоу у сочі - на території країни-агресора, що веде жорстоку війну проти України.

Така поведінка, такий вчинок є неприпустимими для олімпійської спільноти України!»