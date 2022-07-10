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НОК України вибухнув критикою на адресу фаната росії Віктора Петренка
Олімпійський чемпіон взяв участь в шоу на території росії
13:58
Національний олімпійський комітет (НОК) України відреагував на участь олімпійського чемпіона 1992 року Віктора Петренка в льодовому шоу в російському сочі.
«НОК України рішуче засуджує та вважає неприпустимим вчинок Віктора Петренка, який цими днями брав участь в льодових шоу у сочі - на території країни-агресора, що веде жорстоку війну проти України.
Така поведінка, такий вчинок є неприпустимими для олімпійської спільноти України!»
Нагадаємо, раніше український тренер заявила, що Петренко став справжнім позорищем, яке продалося за гроші.
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