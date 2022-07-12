Гутцайт про Петренко: «Для мене це справжній зрадник»
Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт в ефірі ТРК Київ розкритикував участь олімпійського чемпіона-1992 і колишнього віце-президента Української федерації фігурного катання Віктора Петренка в льодовому шоу в російському Сочі.
«Я дізнався про це із ЗМІ. Я був дуже здивований, оскільки тільки сліпа людина може не бачити, що відбувається в нашій країні, як ми захищаємо її на своїх фронтах, як гинуть наші хлопці. Я був шокований. Для справжнього українця робити це неможливо.
Я відразу подзвонив у федерацію (фігурного катання), дізнався, що він до цього шоу написав лист-заяву про вихід з неї.
Олімпійський чемпіон з Одеси, у якого громадянство України і бере участь в цьому шоу. Для мене це справжній зрадник. Для мене це взагалі незрозуміло. Чоловік який перемагаючи піднімав український прапор. У мене просто немає слів.
Раніше від нього такого не було. Він брав участь в українському спорті, в Одесі проводилися змагання в його честь. Не було проросійських настроїв.
Він уже понад 20 років живе в Америці. Не знаю, чи потрапив він звідти в росію. Міністерство молоді та спорту написало лист в офіс президента з проханням позбавити Петренка президентської стипендії, яку він отримує як олімпійський чемпіон. Я впевнений, що вона буде скасована. Всі вже зрозуміли, що це за людина».
Нагадаємо, раніше Українська федерація фігурного катання засудила виступ Петренка в росії.