Гутцайт про Петренко: «Для мене це справжній зрадник»

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт в ефірі ТРК Київ розкритикував участь олімпійського чемпіона-1992 і колишнього віце-президента Української федерації фігурного катання Віктора Петренка в льодовому шоу в російському Сочі.



Я відразу подзвонив у федерацію (фігурного катання), дізнався, що він до цього шоу написав лист-заяву про вихід з неї.

Олімпійський чемпіон з Одеси, у якого громадянство України і бере участь в цьому шоу. Для мене це справжній зрадник. Для мене це взагалі незрозуміло. Чоловік який перемагаючи піднімав український прапор. У мене просто немає слів.

Раніше від нього такого не було. Він брав участь в українському спорті, в Одесі проводилися змагання в його честь. Не було проросійських настроїв.

Він уже понад 20 років живе в Америці. Не знаю, чи потрапив він звідти в росію. Міністерство молоді та спорту написало лист в офіс президента з проханням позбавити Петренка президентської стипендії, яку він отримує як олімпійський чемпіон. Я впевнений, що вона буде скасована. Всі вже зрозуміли, що це за людина».