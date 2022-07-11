Українська федерація фігурного катання засудила виступ олімпійського чемпіона на шоу в росії

Віктор Петренко потішив дружину прес-секретаря путіна

Президія української федерації фігурного катання виступила з заявою з приводу виступу олімпійського чемпіона Віктора Петренка на шоу в Сочі, Росія:

«Українська федерація фігурного катання на ковзанах обурена вчинком олімпійського чемпіона Віктора Петренка, який взяв участь в льодовому шоу дружини прес-секретаря путіна Тетяни Навки.

Колишній спортсмен прийняв своє ганебне рішення попри криваву повномасштабну війну, яку п’ятий місяць веде росія проти України. Тисячі вбитих та замучених агресором мирних українців, серед яких сотні дітей, масовані ракетні удари по наших містах та селах, вщент зруйновані домівки людей не стали перешкодою для того, щоб Віктор Петренко вийшов на лід в російському Сочі та виступив в одній команді з прихильниками цієї страшної війни.

До Президії УФФК надійшло чимало звернень та листів від членів федерації, спортсменів та шанувальників фігурного катання, в яких висловлюється не лише справедливе обурення вчинком Петренка, але й зневага стосовно нього як людини та спортсмена.

Ми також вдячні дописувачам за підтримку дій УФФК, яка послідовно засуджує російську агресію в Україні, надає своїм спортсменам посильну допомогу у ці непрості часи».

Національний олімпійський комітет України також виступив з критикою Петренка.