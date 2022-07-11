Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:35
Змішані єдиноборства. Combate Global 12
12:30
Всесвітні ігри 2022. День 3. Паркур. Прем’єра

Українська федерація фігурного катання засудила виступ олімпійського чемпіона на шоу в росії

Віктор Петренко потішив дружину прес-секретаря путіна
Фігурне катання
11:03
Українська федерація фігурного катання засудила виступ олімпійського чемпіона на шоу в росії

Президія української федерації фігурного катання виступила з заявою з приводу виступу олімпійського чемпіона Віктора Петренка на шоу в Сочі, Росія:

«Українська федерація фігурного катання на ковзанах обурена вчинком олімпійського чемпіона Віктора Петренка, який взяв участь в льодовому шоу дружини прес-секретаря путіна Тетяни Навки.

Колишній спортсмен прийняв своє ганебне рішення попри криваву повномасштабну війну, яку п’ятий місяць веде росія проти України. Тисячі вбитих та замучених агресором мирних українців, серед яких сотні дітей, масовані ракетні удари по наших містах та селах, вщент зруйновані домівки людей не стали перешкодою для того, щоб Віктор Петренко вийшов на лід в російському Сочі та виступив в одній команді з прихильниками цієї страшної війни.

До Президії УФФК надійшло чимало звернень та листів від членів федерації, спортсменів та шанувальників фігурного катання, в яких висловлюється не лише справедливе обурення вчинком Петренка, але й зневага стосовно нього як людини та спортсмена.

Ми також вдячні дописувачам за підтримку дій УФФК, яка послідовно засуджує російську агресію в Україні, надає своїм спортсменам посильну допомогу у ці непрості часи».

Національний олімпійський комітет України також виступив з критикою Петренка.

Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 1)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Фігурне катання

Українська федерація фігурного катання засудила виступ олімпійського чемпіона на шоу в росії
Українська федерація фігурного катання засудила виступ олімпійського чемпіона на шоу в росії
11:03
Максим Нікітін – про участь Петренко в шоу навки: «Це не сором, це не ганьба – це зрада своєї країни! Це зрада своєї батьківщини!»
Максим Нікітін – про участь Петренко в шоу навки: «Це не сором, це не ганьба – це зрада своєї країни! Це зрада своєї батьківщини!»
10 липня 14:48
Гераскевич про Петренка: «Це минуле українського фігурного катання, яке, нарешті, буде викинуте на смітник»
Гераскевич про Петренка: «Це минуле українського фігурного катання, яке, нарешті, буде викинуте на смітник»
10 липня 14:32
НОК України вибухнув критикою на адресу фаната росії Віктора Петренка
НОК України вибухнув критикою на адресу фаната росії Віктора Петренка
10 липня 13:58
Тренер Голіченко і Деренського: «Петронко – позорище, продатися за бабло, поки люди гинуть в його країні»
Тренер Голіченко і Деренського: «Петронко – позорище, продатися за бабло, поки люди гинуть в його країні»
10 липня 12:55
Українські юніори отримали стипендії від ISU. Розмір виплат складе до 7200 доларів
Українські юніори отримали стипендії від ISU. Розмір виплат складе до 7200 доларів
10 липня 09:30
Шмуратко готується до нового сезону з наставником легендарної чемпіонки світу-2012
Шмуратко готується до нового сезону з наставником легендарної чемпіонки світу-2012
28 червня 21:24
Назарова та Нікітін потрапили на обкладинку престижного французького журналу
Назарова та Нікітін потрапили на обкладинку престижного французького журналу
16 червня 09:49
Відомо, куди ISU перенесе російський етап Гран-прі з фігурного катання
Відомо, куди ISU перенесе російський етап Гран-прі з фігурного катання
15 червня 20:22
Всі новини

Популярні новини

Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Бокс Професійний бокс
08 липня 09:55
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Бокс Професійний бокс
07 липня 08:45
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Бокс Професійний бокс
09 липня 13:39
Дуже моторошно! Колишній суперник Ломаченко показав наслідки нещасного випадку
Дуже моторошно! Колишній суперник Ломаченко показав наслідки нещасного випадку
Бокс Професійний бокс
06 липня 16:28
Бех вже красується в формі збірної росії
Бех вже красується в формі збірної росії
Біатлон
04 липня 20:35
«Усик зруйнує спадщину Ф'юрі». Екс-чемпіон світу розклав всі карти в хевівейті
«Усик зруйнує спадщину Ф'юрі». Екс-чемпіон світу розклав всі карти в хевівейті
Бокс Професійний бокс
07 липня 12:59
1
Всі новини