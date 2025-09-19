Голіченко та Даренський – шості у короткій програмі ліцензійного турніру на Олімпіаду-2026
Наступний змагальний день відбудеться 20 вересня
Українські фігуристи Софія Голіченко та Артем Даренський виступили у короткій програмі кваліфікаційного турніру на Олімпійські ігри-2026 серед спортивних пар.
Вони стали 6-ми, отримавши за свій виступ 57,17 бала. Незалежно від результатів, усі дуети вийшли до довільної програми.
Довільна програма відбудеться у суботу, 20 вересня, о 09.30. Для отримання ліцензії Голіченко та Даренський мають потрапити у топ-3.
Кваліфікаційний турнір на Олімпіаду-2026. Пекін, Китай. Спортивні пари. Коротка програма
1. Чжан Цзясюань/ Хуан Іхан (Китай) – 66,68
2. Каміль Ковальов/ Павло Ковальов (Франція) – 64,28
3. Каріна Акопова/ Нікіта Рахманін (Вірменія) – 63,85
6. Софія Голіченко/ Артем Даренський (Україна) – 57,17
Нагадаємо, ISU не дозволить російським фігуристам оскаржити відсторонення від відбору на Олімпіаду.