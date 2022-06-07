У росії продовжують відбирати улюблене. ISU відсторонив агресорів від всіх змагань
ISU продовжив відсторонення росіян і білорусів
Рішення прийнято через війну в Україні
09:59
Міжнародний союз ковзанярів (ISU) на конгресі в Пхукеті (Таїланд) продовжив відсторонення російських і білоруських спортсменів від міжнародних турнірів.
Продовжили відсторонення не тільки фігуристам, ковзанярцям і представникам шорт-треку, але з офіційним особам ISU з росії і білорусі.
Також в країнах-агресорок не проходитимуть змагання під егідою ISU.
Рішення про відсторонення росіян і білорусів будуть діяти до подальшого вирішення ISU.
Відзначимо, що росіяни і білоруси не виступають в березня через повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Нагадаємо, раніше ISU відмовив Україні і допустив росію та білорусь до конгресу.
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