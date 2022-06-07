ISU продовжив відсторонення росіян і білорусів

Рішення прийнято через війну в Україні

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) на конгресі в Пхукеті (Таїланд) продовжив відсторонення російських і білоруських спортсменів від міжнародних турнірів.



Продовжили відсторонення не тільки фігуристам, ковзанярцям і представникам шорт-треку, але з офіційним особам ISU з росії і білорусі.

Також в країнах-агресорок не проходитимуть змагання під егідою ISU.

Рішення про відсторонення росіян і білорусів будуть діяти до подальшого вирішення ISU.

Відзначимо, що росіяни і білоруси не виступають в березня через повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше ISU відмовив Україні і допустив росію та білорусь до конгресу.