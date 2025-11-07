Олег Гончар

Український фігурист Кирило Марсак здобув срібну медаль на міжнародному турнірі Volvo Open Cup, який відбувся у латвійській Ризі. Це перша нагорода для України в новому сезоні міжнародних стартів із фігурного катання.

Для Марсака це «срібло» має особливе значення — рівно рік тому він тріумфував на цьому ж турнірі, ставши переможцем 53-го розіграшу Volvo Open Cup. Цьогоріч спортсмен знову підтвердив високий рівень підготовки та стабільність виступів.

Окрім Марсака, у змаганнях взяли участь ще двоє українців. Іван Шмуратко продемонстрував свій найкращий результат у поточному сезоні, посівши четверте місце, тоді як Сергій Соколов завершив турнір на дев’ятій позиції.

Нагадаємо, Підгайна та Коваль виграли етап юніорської серії Гран-прі у Польщі.