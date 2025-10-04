Підгайна та Коваль виграли етап юніорської серії Гран-прі у Польщі
Друге місце на Solidarity Cup 2025 посіли канадці, третє – італійці
близько 1 години тому
Українські танцюристи на льоду Ірина Підгайна та Артем Коваль здобули золоту медаль на шостому етапі юніорського Гран-прі – Solidarity Cup 2025.
На змаганнях у Гданську вони набрали 164,13 бала. Це вже четверта перемога української пари на рівні юніорських Гран-прі, що стало абсолютним рекордом для України.
Друге місце посіли канадці Лейла Вейон та Александр Брендіс (161,44), третє – італійці Аріанна Сольдаті та Ніколас Тальябу (144,18).
Україна вперше в історії не змогла здобути ліцензію на Олімпіаду в танцях на льоду.