Олег Гончар

Французьку олімпійську чемпіонку з фігурного катання Габріелу Пападакіс відсторонили від роботи експерткою на NBC під час Олімпіади-2026, передає Sportico.

Рішення телеканалу пов’язане з виходом мемуарів Пападакіс, у яких вона звинуватила свого колишнього партнера Гійома Сізерона у контролі та надмірній вимогливості під час спільної кар’єри. Ще минулими вихідними Пападакіс працювала експерткою NBC у танцях на льоду.

Сізерон публічно відреагував на книгу, назвавши викладене неправдою та «кампанією з очорнення» на тлі його підготовки до Олімпійські ігри 2026 з новою партнеркою. Також він повідомив про залучення юристів для припинення поширення, за його словами, неправдивої інформації.

У заяві NBC зазначили, що поважають право Пападакіс розповідати власну історію, однак вихід книги створює очевидний конфлікт інтересів. Мовник наголосив на необхідності забезпечити неупереджене висвітлення змагань, якому глядачі можуть довіряти, і визнав, що за нинішніх обставин це неможливо.

Пападакіс і Сізерон разом здобули для Франції золото в танцях на льоду на Олімпіаді-2022, а у 2024 році припинили виступи як дует. У нинішньому сезоні Сізерон повернувся на лід із новою партнеркою Лоранс Фурньє-Бодрі, тоді як Пападакіс зосередилася на роботі на телебаченні.

