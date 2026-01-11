Андреа Бочеллі виступить на відкритті Олімпіади-2026 у Мілані
Італійський маестро вийде на олімпійську сцену 6 лютого
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Італійський тенор Андреа Бочеллі виступить на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2026, яка відбудеться в Мілані.
Для маестро це буде повернення на олімпійську сцену: у 2006 році Бочеллі вже брав участь у церемонії закриття Ігор у Турині. Цього разу його виступ стане однією з головних музичних подій відкриття Олімпіади-2026.
Також підтверджено участь американської поп-співачки Мераї Кері, яка виступить під час відкриття Олімпійських ігор.
Церемонія відкриття Ігор запланована на п’ятницю, 6 лютого, у Мілані.
