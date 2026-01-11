Денис Сєдашов

Італійський тенор Андреа Бочеллі виступить на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2026, яка відбудеться в Мілані.

Для маестро це буде повернення на олімпійську сцену: у 2006 році Бочеллі вже брав участь у церемонії закриття Ігор у Турині. Цього разу його виступ стане однією з головних музичних подій відкриття Олімпіади-2026.

Також підтверджено участь американської поп-співачки Мераї Кері, яка виступить під час відкриття Олімпійських ігор.

Церемонія відкриття Ігор запланована на п’ятницю, 6 лютого, у Мілані.

