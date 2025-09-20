Олег Гончар

Українська пара фігуристів Софія Голіченко та Артем Даренський не здобули ліцензію на зимові Олімпійські ігри-2026 на ліцензійному турнірі в Пекіні, повідомляє Суспільне.

Лідери збірної України у спортивних парах посіли п’яте місце з результатом 169.41 бала, поступившись Китаю (191.52), Вірменії (186.84) та Японії (178.66).

У короткій програмі дует набрав 57.17 бала, посівши шосте місце з 11 пар, відставши від прохідного третього місця на 6.78 бала. У довільній програмі Голіченко та Даренський покращили результат — 112.24 бала та четверте місце, випередивши американців Одрі Сін і Балажа Надя, але цього не вистачило для ліцензії.

Зазначимо, що це третя поспіль Олімпіада без України у спортивних парах — востаннє Юлія Лаврентьєва та Юрій Рудик виступали в 2014-му році та посіли 20-те місце.