Олег Гончар

Українська фігуристка Анастасія Гожва повідомила, що один із прильотів під час нічної атаки на Київ 28 вересня стався за п’ять хвилин пішки від її будинку. Про це вона написала в соцмережах.

«Я дуже вдячна кожному, хто сьогодні написав та поцікавився, чи я в нормі. Справді, сьогодні був найближчий приліт ракети поруч з моїм будинком — лише 5 хвилин пішки відділяє мене від місця руйнування». Анастасія Гожва

Спортсменка додала, що з нею все гаразд, і висловила полегшення, що люди, чиї домівки зазнали руйнувань, також уникли непоправного. Фігуристка підкреслила, що цінує своє життя та вдячна за підтримку.

Під час атаки Росія застосувала майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, що стало одним із наймасштабніших обстрілів у вересні.

