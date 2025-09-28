Олег Гончар

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв прокоментував нічний масований обстріл України російськими силами.

«Й****а русня. Співчуття родинам загиблих... Сил і витримки нашим рятувальникам ДСНС та медикам». Олег Верняєв

За даними ДСНС, внаслідок атаки відомо про чотирьох загиблих у Києві та щонайменше 40 поранених по всій Україні. Росія застосувала майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет.

Обстріл став одним із наймасштабніших у вересні 2025 року.