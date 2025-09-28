Верняєв відреагував на нічний обстріл України
Олімпійський чемпіон висловив співчуття жертвам
близько 16 годин тому
Олег Верняєв
Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв прокоментував нічний масований обстріл України російськими силами.
«Й****а русня. Співчуття родинам загиблих... Сил і витримки нашим рятувальникам ДСНС та медикам».
За даними ДСНС, внаслідок атаки відомо про чотирьох загиблих у Києві та щонайменше 40 поранених по всій Україні. Росія застосувала майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет.
Обстріл став одним із наймасштабніших у вересні 2025 року.