Олег Гончар

Дві українські пари вибороли нагороди у танцях на льоду на престижному міжнародному турнірі з фігурного катання в Болгарії.

У змаганнях серед юніорів Ірина Підгайна та Артем Коваль здобули золоті медалі, вигравши ритмічний і довільний танці. Український дует набрав 162,92 бала.

Серед дорослих Зої Ларсон та Андрій Капран стали віцечемпіонами. Вони посіли третє місце у ритмічному танці, але перемогли у довільному, завершивши турнір із сумою 174,57 бала. До італійського дуету Манні – Ретлісбергер, який виграв золото, українсько-американська пара відстала лише на 6,82 бала.

Результати у довільному танці та за сумою балів стали найкращими в кар’єрі для Ларсон і Капрана.

