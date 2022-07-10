FISU оприлюднила нові дати проведення літньої Універсіади-2021
Українські юніори отримали стипендії від ISU. Розмір виплат складе до 7200 доларів
Однак є одна умова
09:30
Українські фігуристи / Фото - ufsf.com.uaДев'ять українських юніорів отримали стипендії від Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) в рамках програми Development. Про це повідомляє прес-служба УФФК.
Стипендії отримали одиночники Кирило Марсак, Вадим Новіков і Анастасія Фомченкова, спортивна пара Віолетта Сєрова/Іван Хобта, а також два танцювальних дуети Марія Пінчук/Микита Погорєлов та Ірина Підгайна/Артем Коваль.
Розмір стипендій становить від 500 до 6 тисяч доларів для одиночників і від 2 тисяч до 7200 доларів для пар.
Відзначимо, що кошти були виділені лише на підготовку і участь в міжнародних турнірах.
Також фігуристи повинні продовжувати спортивну кар'єру як мінімум протягом двох сезонів з моменту отримання стипендій.
Раніше повідомлялося, що ISU може перенести в Фінляндію етап Гран-прі по фігурному катанню сезону-2022/23 який повинен був пройти в росії.
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