До «Дніпра-1» можуть повернутися три легіонери. З одним вже ведуть перемовини
«Дніпро-1» з 5 гравцями «Металіста» знищив словенський клуб
Футболісти харківської команди зіграли за колектив з Дніпра
Фото - СК Дніпро-1
У контрольному матчі на зборі «Дніпро-1» розгромив словенську «Чарду» (14:0).
Примітно, що стартовому складі дніпрян вийшов півзахисник «Металіста» Сергій Горбунов. На заміну виходили ще 4 гравця харків'ян. Це голкіпер Владислав Рибак, захисники Богдан Порох і Едуард Сарапій, А також хавбек Єгор Картушов.
На 47-й хвилині голом відзначився Сарапій. Результативні передачі оформили Горбунов і Картушов.
Раніше повідомлялося, що з «Металіста» в «Дніпро-1» можуть перейти і легіонери.
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