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«Дніпро-1» з 5 гравцями «Металіста» знищив словенський клуб

Футболісти харківської команди зіграли за колектив з Дніпра
Футбол Українська Прем'єр-ліга
12:04
«Дніпро-1» з 5 гравцями «Металіста» знищив словенський клуб
Фото - СК Дніпро-1

У контрольному матчі на зборі «Дніпро-1» розгромив словенську «Чарду» (14:0).

Примітно, що стартовому складі дніпрян вийшов півзахисник «Металіста» Сергій Горбунов. На заміну виходили ще 4 гравця харків'ян. Це голкіпер Владислав Рибак, захисники Богдан Порох і Едуард Сарапій, А також хавбек Єгор Картушов.

На 47-й хвилині голом відзначився Сарапій. Результативні передачі оформили Горбунов і Картушов.

Раніше повідомлялося, що з «Металіста» в «Дніпро-1» можуть перейти і легіонери.

Сергій Стаднюк
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СК Дніпро-1 Металіст

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