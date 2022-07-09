До «Дніпра-1» можуть повернутися три легіонери. З одним вже ведуть перемовини

Крім того, можливе підписання іноземних футболістів з «Металіста»

Невен Джурасек / Фото - СК Дніпро-1

З півзахисником Невеном Джурасеком «Дніпро-1» веде переговори про повернення в клуб. Також можуть знову надіти футболки команди і інші легіонери, Габріел Бузанелло і Феліпе Пірес, Повідомив журналіст Ігор Циганик в ефірі програми «Циганик Live».

За інформацією джерела, якщо не вдасться домовитися з хорватом, до команди може приєднатися півзахисник «Металіста» В'ячеслав Танковский. Також розглядаються іноземці з харківського клубу, хавбек Фарес Балулі і нападник Матеус Пейшото.

Зазначається, що легіонерами «Металіста» також цікавиться «Шахтар». Однак дніпряни випередили «гірників». Гравцям повідомили, що команда буде базуватися в Словаччині і в Україну буде повертатися на деякі матчі.

Раніше повідомлялося, що головний тренер «Металіста» Олександр Кучер очолив «Дніпро-1».